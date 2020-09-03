مصر تسجل 21 وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا.. والأمم المتحدة تؤكد: لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تحذر المتعدّين من فيضان النيل

بومبيو: الوضع في لبنان لا يمكن أن يستمر كما كان سابقا

الرئيس الفرنسي: لم نبرم صفقات تسلح مع العراق وسننظر بطلب التعاون النووي

الأردن يعلن حظرا شاملا لمدة 24 ساعة في بعض المدن بسبب كورونا

أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية

أمريكا تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن تسميم المعارض الروسي









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 74626 حالة.





ونقلت "الوطن" عن وزارة الري المصرية قولها إنها أخطرت المعتدين على أراضي طرح النهر والجزر النيلية تحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، وأنذرتهم بتدارك خطورة موقفهم، مشددةً على ضرورة إخطار كل الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعي اليد على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر من جراء ارتفاع مناسيب المياه التي تصاحب فيضان النيل، وما قد يترتب على ذلك من حدوث غمر لتلك الأراضي.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت صحيفة "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن الولايات المتحدة تدعو المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى إصلاحات عميقة في بلادهم، وأن موقفها ينسجم مع الرسالة العاجلة التي حملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، مضيفًا: "لم يعد يمكن أن يستمر الوضع كما كان سابقا وهو غير مقبول ببساطة، أعتقد أن الرئيس ماكرون قال الأمر نفسه".





وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نفى أن يكون قد عقد صفقات تسلح مع الحكومة العراقية كاشفا في الوقت نفسه عن ان بلاده ستنظر بطلب بغداد التعاون في مجال الطاقة النووية، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أي صفقات لبيع الاسلحة ولم توقع اي عقود وان الزيارة ركزت على وضع خارطة طريق استراتيجية بين البلدين.





وقالت "القبس" إن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز أكدت أن عمليات تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا تزال جارية، داعية الأطراف الليبية لوقف أي تصعيد، مشيرةً إلى أنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس.





وأفادت "الوطن" بأن الأردن، أعلن عن فرض حظر شامل للتجوال في عمان والزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك لمدة 24 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





ونقلت "الأنباء" عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأكيده على تمسك الجامعة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية، التي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددًا على أن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل، وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.





دوليًا، قالت "الوطن" إن البيت الأبيض أعرب عن "انزعاجه الشديد" إزاء نتائج الفحوصات التي أفادت بتعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".





وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن واشنطن "تعمل مع حلفائها والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين في روسيا".



