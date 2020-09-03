AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
ينطلق اليوم الخميس 3 سبتمبر  2020، عدد من المواجهات في الدوري المصري الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

مواعيد مباريات الدوري 

فريق طنطا X فريق الاتحاد السكندرى –3:30  عصرا–  أون تايم سبورت

فريق نادى مصر X فريق حرس الحدود – 6:00 مساءً –  أون تايم سبورت

فريق المقاولون العرب X فريق المصرى البورسعيدى – 8:30  مساءً

فريق بيراميدز X فريق الزمالك - 8:30  مساءً –  أون تايم سبورت

مواعيد كأس الخليج العربى الإماراتى 

فريق شباب الأهلى دبى X فريق الظفرة – 5:00 مساءً –  AD SPORTS 2 HD

فريق اتحاد كلباء X فريق الجزيرة – 5:00 مساءً –  AD SPORTS 1 HD
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

نهائي الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

فتح تكشف تفاصيل عرض كوشنر لتسوية الأزمة الفلسطينية

تراجع الإصابات| الصحة: تسجيل 165 حالة جديدة بـ كورونا.. و21 وفاة

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تشابك بالأيدي دون المساس بمدير الكرة: شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يدعي إصابته بالسرطان للاستيلاء على تبرعات بقيمة 30 ألف دولار

أي منها الأجمل؟.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالات مبهجة وعلى الموضة ..صور

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية