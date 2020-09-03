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أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
لحظة اندلاع الحريق
لحظة اندلاع الحريق
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أحمد قاسم
اشتعلت النيران، فجر اليوم، الخميس، داخل أحد المصانع التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، أن المصنع تسيطر عليه "كتيبة الأمن العام" التي يتولى قيادتها عماد الطرابلسي، فيما لا يزال السبب مجهولًا حتى الآن.

والثلاثاء، فجر انتحاري يحمل الجنسية السورية نفسه ببوابة الغيران شرق منطقة جنزور؛ حيث كان يقود دراجة نارية في منطقة تضم عناصر الميليشيات.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت مناطق غربي طرابلس لتفجيرات انتحارية اتهم خبراء ليبيون مرتزقة تركيا بالوقوف وراءها.

وبحسب الخبراء الليبيين فإن سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها طرابلس ترتبط بوجود معسكري اليرموك، وسيدي بلال، ومصراتة التي تكتظ بـ15 ألف مرتزق سوري من عناصر جبهة النصرة الإرهابية.

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس
شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس
شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس
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