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رياضة

تركيا ترانزيت.. شوبير: أليو ديانج في طريق عودته للأهلي ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن موقف اليو ديانج نجم الفريق عقب تأخر عودته للقاهرة من بلاده حتي الآن.

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات متلفز قناة "أون تايم سبورت 1"، أن اليو ديانج قام بـ تحليل البي سي آر في مالي قبل أن يستقل الطائرة لـ القاهرة، ولكنه سيكون ترانزيت في تركيا.

وأضاف أحمد شوبير، أن اليو ديانج استقل الطائرة منذ ساعتين، وسينضم للفريق في أقرب وقت ولا صحة للحديث عن وجود أزمات بشأن اللاعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـــ«صدي البلد»، إن أليو ديانج كان سيعود للقاهرة صباح أمس ولكنه فوجئ في المطار بعدم اكتمال إجراءات دخوله لمصر.

وأضاف المصدر أن اللاعب أجرى اتصالات هاتفية بالجهاز الإداري للأهلي ووعدوا بحل الأزمة وتم حجز موعد طائرة أخري مساء أمس ولكن المشكلة تكررت أيضًا ولم يستطيع العودة .

وأوضح المصدر أنه كان مقررًا تواجد اللاعب في مران اليوم الصباحي ولكنه لم يستطع بسبب عدم إنهاء إجراءات عودته وظل في بلاده وتم الحجز له علي طائرة أخري مساء اليوم.

وشدد المصدر على ان اللاعب سوف يعود للقاهرة فجر غد ويتواجد بالمران الأخير للقلعة الحمراء قبل مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء الجمعة.

وقال المصدر إن اللاعب يشعر بحالة من الضيق الشديد بسبب ما تعرض له في بلاده ويرغب في العودة سريعا ليلحق بمواجهة وادي دجلة .
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