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أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة العالمية: محتمل تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا.. شوقي يحدد مواعيد التسجيل لاختبارات ACT.. وبسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

في واقعة مأساوية، عثرت شرطة مدينة "دالاس" بولاية "تكساس" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على جثث سيدة ونجليها في شقة سكنية عقب اتصال زوجها بشركة متخصصة في مجال أنظمة الإنذار ليقول إنه قتل عائلته بسبب الضجيج وارتفاع أصواتهم، قبل أن تبلغ الشركة الشرطة بشأن هذا الاتصال المريب.

أعلن النجم الأمريكي دواين جونسون الشهير باسم "ذا روك"، إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد. 

قال عصام المغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تضع سيناريوهات والخطوط العريضة للحكومات للتعامل مع فيروس كورونا، ومن ثم تقوم كل دولة بالتعديل واختيار ما يناسب ظروفها.

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بأعمال تزييف وتزوير المحررات الرسمية.

أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة، بأن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر شركة أمن بريطانية في منطقة القادسية بالعاصمة العراقية بغداد. 

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد اختبارات ACT في الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية.

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعانى من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.

لقي طبيب صيدلي في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرًا بجراحه؛ إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي أثناء خوض التدريبات الصباحية.

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبي الفارس الأبيض ملتزمين بعقودهم.
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