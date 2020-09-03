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رياضة

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص؛ لـ قيامه بالتجاوز في حقه، مشيرا إلى أنه قام بالتنازل عن قضايا عدة؛ حبا في مصر والنادي الأهلي، ولكن ليس هذه المرة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سبق ان تنازلت عن قضايا كثيرة حبًا في مصر والجمهور النادي الأهلي.. لكن صاحب الصورة أعلاه تجاوز كثير وكذب وحرض ولذلك كلفت محامي متخصص في مثل هذه القضايا المقصود بها التحريض والكذب وتشويه السمعه.. هذه المره لن اسامح لاني سبق ان اعطيته فرصه في السابق ... لا احب الاذيه لاحد لكن الموضوع تجاوز كل المنطق والحدود واذا كان هناك من يوجهه بذلك سنكتشفه باذن الله ... عاشت مصر والمملكة". 

وأضاف تركي آل الشيخ، "وبالنسبة للاخ صاحب هذه القناة فاني اطلب منه عدم التطرق لاسمي حتى لو تلميحًا بقصد التحريض او الكذب ولا ساكون مضطرًا ان يكون هو القضية الثانية".

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