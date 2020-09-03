طرح أغنية «يعوضني عن سنيني» لـ أميمة طالب اليوم

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر أغنية «يعوضني عن سنيني‬» للفنانة التونسية أميمة طالب، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، اليوم الخميس 3 سبتمبر.





وتستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لطرح أغنية «يعوضني عن سنيني‬» لـ أميمة أيضًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها على تطبيق ديزر، وهي من كلمات: ⁧‫قوس‬⁩، ‏ألحان : ⁧‫وليد فهد.





وكانت آخر أعمال أميمة طالب، هي أغنية "من العشرة"، وهي من كلمات: حسين اليامي، وألحان" محمود خيامي، توزيع: خالد نبيل، وتم الترويج لها قبل أيام.



وكانت التونسية أميمة طالب، ضمن المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" بنسخته الثامنة وفي رصيدها عدة أغنيات وحققت حتى الآن نجاحات بها.



