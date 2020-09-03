كيف يمكن منع الأطفال من طحن أسنانهم؟





لا تقتصر مشكلة صرير الأسنان على البالغين. ما يقرب من 15٪ إلى 33٪ من الأطفال يطحنون أسنانهم. يميل الأطفال الذين يطحنون أسنانهم إلى القيام بذلك في وقت الذروة، عندما تظهر أسنانهم اللبنية وعندما تظهر أسنانهم الدائمة. يفقد معظم الأطفال عادة طحن الأسنان بعد ظهور هاتين المجموعتين من الأسنان بشكل كامل.





وفقا لما نشره موقع web md،أن الأكثر شيوعًا أن الأطفال يطحنون أسنانهم أثناء النوم وليس أثناء ساعات الاستيقاظ. لا أحد يعرف بالضبط لماذا يطحن الأطفال أسنانهم ، ولكن هناك اعتبارات تشمل الأسنان المحاذة بشكل غير صحيح أو الاتصال غير المنتظم بين الأسنان العلوية والسفلية ، والأمراض والحالات الطبية الأخرى (مثل نقص التغذية ، والدودة الدبوسية ، والحساسية ، واضطرابات الغدد الصماء ) ، والعوامل النفسية بما في ذلك القلق والتوتر .

نادرًا ما ينتج عن طحن أسنان الطفل مشاكل. ومع ذلك، طحن الأسنان يمكن أن تسبب ألم الفك ، الصداع ، وارتداء على الأسنان، و TMD . استشر طبيب أسنانك إذا بدت أسنان طفلك بالية أو إذا اشتكى طفلك من حساسية الأسنان أو الألم.

تتضمن النصائح المحددة لمساعدة الطفل على التوقف عن صرير أسنانه ما يلي:

تقليل إجهاد طفلك ، خاصة قبل النوم مباشرة.

محاولة تدليك و التدريبات التي تمتد إلى استرخاء العضلات.

تأكد من أن نظام طفلك الغذائي يحتوي على الكثير من الماء. قد يكون الجفاف مرتبطًا بصرير الأسنان.



اطلب من طبيب أسنانك مراقبة أسنان طفلك إذا كان يعمل كمطحنة.

لا يوجد تدخل مطلوب عادة مع الأطفال في سن ما قبل المدرسة. ومع ذلك ، قد يحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى تيجان مؤقتة أو طرق أخرى ، مثل الحارس الليلي ، لمنع الطحن.