AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف يمكن منع الأطفال من طحن أسنانهم؟

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
صرير الأسنان عند
صرير الأسنان عند الأطفال
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ


لا تقتصر مشكلة صرير الأسنان على البالغين. ما يقرب من 15٪ إلى 33٪ من الأطفال يطحنون أسنانهم. يميل الأطفال الذين يطحنون أسنانهم إلى القيام بذلك في وقت الذروة، عندما تظهر أسنانهم اللبنية وعندما تظهر أسنانهم الدائمة. يفقد معظم الأطفال عادة طحن الأسنان بعد ظهور هاتين المجموعتين من الأسنان بشكل كامل.


وفقا لما نشره موقع web md،أن الأكثر شيوعًا أن الأطفال يطحنون أسنانهم أثناء النوم وليس أثناء ساعات الاستيقاظ. لا أحد يعرف بالضبط لماذا يطحن الأطفال أسنانهم ، ولكن هناك اعتبارات تشمل الأسنان المحاذة بشكل غير صحيح أو الاتصال غير المنتظم بين الأسنان العلوية والسفلية ، والأمراض والحالات الطبية الأخرى (مثل نقص التغذية ، والدودة الدبوسية ، والحساسية ، واضطرابات الغدد الصماء ) ، والعوامل النفسية بما في ذلك القلق والتوتر .

نادرًا ما ينتج عن طحن أسنان الطفل مشاكل. ومع ذلك، طحن الأسنان يمكن أن تسبب ألم الفك ، الصداع ، وارتداء على الأسنان، و TMD . استشر طبيب أسنانك إذا بدت أسنان طفلك بالية أو إذا اشتكى طفلك من حساسية الأسنان أو الألم.

تتضمن النصائح المحددة لمساعدة الطفل على التوقف عن صرير أسنانه ما يلي:

تقليل إجهاد طفلك ، خاصة قبل النوم مباشرة.

محاولة تدليك و التدريبات التي تمتد إلى استرخاء العضلات.
تأكد من أن نظام طفلك الغذائي يحتوي على الكثير من الماء. قد يكون الجفاف مرتبطًا بصرير الأسنان.


اطلب من طبيب أسنانك مراقبة أسنان طفلك إذا كان يعمل كمطحنة.
لا يوجد تدخل مطلوب عادة مع الأطفال في سن ما قبل المدرسة. ومع ذلك ، قد يحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى تيجان مؤقتة أو طرق أخرى ، مثل الحارس الليلي ، لمنع الطحن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى غمضة عين .. 3 حيل لتبييض الأسنان

بدون مسكنات.. حيل لتسكين آلام تسنين الأطفال

تعرف على العدد الصحيح للأسنان والضروس للبالغين

ترشيحاتنا

أبناء النجوم خلف القضبان.. ابنة نهى العمروسي أحدث المتهمين.. الجرائم متعددة وتتراوح بين القتل والمشاجرات والمخدرات

حدث ليلا.. الصحة العالمية: محتمل تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا.. شوقي يحدد مواعيد التسجيل لاختبارات ACT.. وبسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر

قرار جمهورى بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

يستاهل كل الدعم.. أمير طعيمة يعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب الفريسكا

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية