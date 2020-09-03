AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل: تسجيل 46934 إصابة جديدة و1184 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 46934 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا.

وأضاف البيان أن البلاد سجلت 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا.

وكان عدد المصابين بكورونا في البرازيل قد تجاوز الـ3.9 مليون حالة يوم الإثنين الماضي.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: 1437 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ كورونا وأكثر من 900 وفاة

الصحة البرازيلية: أكثر من 17 ألف إصابة و565 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الأرجنتينية: الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في البلاد فوق 10 آلاف حالة

ترشيحاتنا

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

الشرط الجزائي حال دون استقالتي.. محمد صلاح يكشف سر إقالته من قيادة طنطا

انفجار في ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل سريلانكا

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

بـ حروف من ذهب.. الجوهري أسطورة مصر في التدريب.. إنجازاته وبطولاته

بعد زيارة ماكرون.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح الأسير اللبناني لدى فرنسا جورج عبد الله

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية