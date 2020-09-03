AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الاحتياطي الفدرالي : الاقتصاد الأمريكي يظهر إشارات على التعافي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الاقتصاد الأميركي يظهر إشارات على التعافي، لكن آثار فيروس كورونا لاتزال واضحة على الأداء العام.

وأضاف الفدرالي عبر تقرير Beige Book إن النشاط الاقتصادي ارتفع في معظم المناطق، لكن المكاسب لاتزال محدودة والأنشطة لم تصل إلى مستوياتها قبل ظهور الجائحة.

وتابع "لايزال عدم اليقين والتقلب المتعلق بالجائحة يلقي بظلاله على النشاط الاستهلاكي والتجاري في جميع أنحاء البلاد".

وأشار الفدرالي إلى أن بعض المناطق أبلغت عن تباطؤ لنمو التوظيف وتصاعد تقلبات عمليات التعيين خاصة في قطاع الخدمات.

ومن المقرر أن يصدر يوم الجمعة المقبل التقرير الشهري الخاص بالوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفدرالي يفرض قيودا على التوزيعات النقدية للبنوك بعد فشل بعضها في اختبار التحمل

اليوم.. مصر و186 دولة يشاركون في القمة العالمية لـ"العمل الدولية" لبناء مستقبل أفضل في ظل تداعيات كورونا

خبير اقتصادى: دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تعاني من الاختلافات في رؤيتها الاقتصادية.. التفاصيل

الفدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

رئيس الفيدرالي الأمريكي: مستقبل اقتصاد البلاد ما يزال غامضًا

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

ترشيحاتنا

أدعية لراحة البال وإزالة الهم

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

مازلنا في الموجة الأولى.. الصحة العالمية: من المحتمل تعرض مصر لموجة ثانية لفيروس كورونا ..فيديو

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية