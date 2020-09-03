الاحتياطي الفدرالي : الاقتصاد الأمريكي يظهر إشارات على التعافي

قال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الاقتصاد الأميركي يظهر إشارات على التعافي، لكن آثار فيروس كورونا لاتزال واضحة على الأداء العام.





وأضاف الفدرالي عبر تقرير Beige Book إن النشاط الاقتصادي ارتفع في معظم المناطق، لكن المكاسب لاتزال محدودة والأنشطة لم تصل إلى مستوياتها قبل ظهور الجائحة.





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وتابع "لايزال عدم اليقين والتقلب المتعلق بالجائحة يلقي بظلاله على النشاط الاستهلاكي والتجاري في جميع أنحاء البلاد".





وأشار الفدرالي إلى أن بعض المناطق أبلغت عن تباطؤ لنمو التوظيف وتصاعد تقلبات عمليات التعيين خاصة في قطاع الخدمات.





ومن المقرر أن يصدر يوم الجمعة المقبل التقرير الشهري الخاص بالوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



