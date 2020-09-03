التسامح مهم في حياتنا..داليا ايمن: فكرة الانتقام مشاعر سلبية تهدر الطاقة.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن مبدأ التسامح مهم في حياتنا للابتعاد عن الغل والحقد والكراهية أو أى مشاعر سلبية أخرى .
وأضافت الإعلامية داليا إيمن ، خلال تقديمها لبرنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، أن فكرة الانتقام من أحد ما هى إلا مشاعر سلبية تهدر الطاقة .
وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد ، إلى أننا لابد وجعل قلوبنا صافية ، حياتنا ستصبح أفضل ، منوهة إلى أن الانتقام شئ سلبى يستنزف وقتك ومجهودك .
وتابع مقدمة برنامج صباح البلد ، أننا لابد من تطهير قلوبنا والعفو عن المسيء إلينا ، لنعيش فى تسامح وحب حتى تصبح الحياة أسهل .