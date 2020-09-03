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التسامح مهم في حياتنا..داليا ايمن: فكرة الانتقام مشاعر سلبية تهدر الطاقة.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
مقدمة برنامج صباح
مقدمة برنامج صباح البلد
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ،  إن مبدأ التسامح مهم في حياتنا للابتعاد عن الغل والحقد والكراهية أو أى مشاعر سلبية أخرى .

وأضافت الإعلامية داليا إيمن ، خلال تقديمها لبرنامج ، صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، أن فكرة الانتقام من أحد ما هى إلا مشاعر سلبية تهدر الطاقة .

وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد ، إلى أننا لابد وجعل قلوبنا صافية ، حياتنا ستصبح أفضل ، منوهة إلى أن الانتقام شئ سلبى يستنزف وقتك ومجهودك .

وتابع مقدمة برنامج صباح البلد ،  أننا لابد من تطهير قلوبنا  والعفو عن المسيء إلينا ، لنعيش فى تسامح وحب حتى تصبح الحياة أسهل .
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