توقعات بوصول الدين العام الأمريكي إلى 109% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030

توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس وصول عجز ميزانية الحكومة الفدرالية الأمريكية إلى 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 ، وهو أكبر معدل عجز في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.





وقال المكتب إن معدل الدين العام الأميركي سيتجاوز 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال العام المقبل.





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في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد عن 79٪ من الناتج المحلي الإجمالي و35٪ فقط عام 2007 أي في العام الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008.





ويتوقع مكتب الميزانية وصول العجز المالي للحكومة الفدرالية خلال العام الحالي إلى 3.3 تريليون دولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وإجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إلى جانب زيادة الإنفاق العام لمساعدة المتضررين من الجائحة.





ويتوقع المكتب وصول الدين العام إلى 109٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2030.



