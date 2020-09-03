المسامح قلبه طيب.. لميس سلامة: لابد من التخلي عن الأفكار الشريرة التى تجعلك تسيئ للغير

قالت الاعلامية لميس سلامة ، إن ظاهرة الكراهية وعدم التسامح والمغفرة للآخر تنم عن سواد وغل ، وتعود مرة أخرى على صاحبها بسبب شعوره الدائم بالانتقام .





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية ، صدى البلد ، أن الناس التى تستطيع المسامحة طوال الوقت هم أصحاب القلب الطيب .





وأشارت الإعلامية لميس سلامة إلى أن هناك أناسًا طبيعتها رد الاساءة وأذية الغير ولا تتنازل عن فعل الشر ، مؤكدة أن هؤلاء الناس تظل عايشة فى صراعات طوال حياتها .





وتابعت الإعلامية لميس سلامة ، أن الأفضل لك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتنام وأنت تشعر بالطمأنينة والفرح أن الله بنفسه سينصرك ويأتى لك بالحق الذي تستحقه .



