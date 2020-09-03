لا نية للتمديد.. عبد اللطيف وهبة: آخر مهلة لتصالح مخالفات البناء نهاية سبتمبر

قال عبد اللطيف وهبة ، الكاتب المتخصص في شئون مجلس الوزراء ، إن الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول تشكيل لجان متخصصة بالمحافظات ، للتصدي لمخالفات البناء ، قبل انتهاء المدة المقررة التصالح في المخالفات ، حتى نهاية سبتمبر الجاري.





وأضاف عبد اللطيف وهبة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن القضية متشابكة ، ويتخلل مسؤوليتها الكثير من الوزارات ، منها الزراعة والمحليات .





وأشار "وهبة" ، إلى أن مصر تعتمد على 8 ملايين فدان فقط مساحات مزروعة ، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان الجديد ، وهي مساحة قليلة بالنسبة لتعداد السكان والحاجة للغذاء ، موضحا أن معظم مخالفات البناء إلى الآن كانت منذ عام 2011 ، والتي انتهكت الكثير من الأراضي الزراعية .





وأكد "وهبة" ، أن الأمن القومي المصري ، أصبح لا ينصب على تأمين الحدود فقط ، بل الأمن القومي يرتكز أيضا على الغذاء والصحة.



