الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شاهدنا في اليومين الماضيين سقوط أمطار على جنوب سيناء.









، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من المتوقع سقوط أمطار على المناطق من الوجه البحرى. وأضافت الدكتورة إيمان شاكرأنه من المتوقعبعضالوجه









وأشارت إلى أن الأمطار ستكون خفيفة، موضحة أن السماء تمتلئ بالسحب ومع ظهور أشعة الشمس تبدأ تختفي تدريجيًا ولكن قد يكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن المتفرقة من الوجه البحرى.









أنه بداية من غد و بعد غد سيكون هناك فرص ل سقوط الأمطار على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وأوضحتبعد







