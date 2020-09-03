الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شاهدنا في اليومين الماضيين سقوط أمطار على جنوب سيناء.
وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من المتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق من الوجه البحرى.
وأشارت إلى أن الأمطار ستكون خفيفة، موضحة أن السماء تمتلئ بالسحب ومع ظهور أشعة الشمس تبدأ تختفي تدريجيًا ولكن قد يكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن المتفرقة من الوجه البحرى.
وأوضحت أنه بداية من غد وبعد غد سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأكدت أن درجات الحرارة اليوم أقل من أمس، الأربعاء، وأمس الأول، الثلاثاء، وسوف تصل درجة الحرارة يومي السبت والأحد لـ 37 درجة.