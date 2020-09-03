فى ديسمبر القادم.. الجبلاية تعلن موعد انطلاق دورى الصالات وتعليمات القيد

حددت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية، موعد انطلاق دورى كرة الصالات الموسم القادم، إضافة الى تعليمات القيد.









وجاءت المواعيد وتعليمات القيد التى حددتها الدكتورة سحر عبد الحق على النحو التالي:

بداية القيد للموسم الجديد بكرة الصالات أول يتم فتح الباب أمام الأندية المشاركة فى البطولة المحلية خلال شهر نوفمبر القادم.









دوري كرة الصالات للموسم 2021/2020 ينطلق بداية من شهر ديسمبر القادم.









قيد ثلاثة لاعبين فقط لكل نادٍ فوق 35 سنة.









لكل نادٍ الحق في توثيق عقود بعض أو كل لاعبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.







