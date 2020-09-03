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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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توك شو

إغلاق الصحة 12 منشأة طبية مخالفة خلال أغسطس.. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
الصحة تغلق 12 منشأة
الصحة تغلق 12 منشأة طبية مخالفة خلال شهر أغسطس
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:


"صدى البلد"
- السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسى الجديد
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو .. السيسي : ندعم أى خطوات  من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق  المشروعة للشعب الفلسطينى

 
"الأهرام"
- مدبولي: اجتماع شهري مع المحافظ لحل المشكلات ودفع العمل بالمشروعات


"الشروق"
مطار القاهرة يستقبل أول طائرة للخطوط البريطانية بعد توقف 6 أشهر


"الوطن"
نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2020 خلال 72 ساعة بعد إغلاق التسجيل


"اليوم السابع"
الصحة تغلق 12 منشأة طبية مخالفة خلال شهر أغسطس


"أخبار اليوم"
الصحة: تسجيل 165 حالة إيجابية جديد لفيروس كورونا.. و21 كورونا


"الجمهورية"
وزير النقل يبحث مع موانئ العالمية سبل التعاون بين الجانبين
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