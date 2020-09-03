إغلاق الصحة 12 منشأة طبية مخالفة خلال أغسطس.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:









"صدى البلد"

- السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسى الجديد

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو .. السيسي : ندعم أى خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى





"الأهرام"

- مدبولي: اجتماع شهري مع المحافظ لحل المشكلات ودفع العمل بالمشروعات









"الشروق"

مطار القاهرة يستقبل أول طائرة للخطوط البريطانية بعد توقف 6 أشهر









"الوطن"

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2020 خلال 72 ساعة بعد إغلاق التسجيل









"اليوم السابع"

الصحة تغلق 12 منشأة طبية مخالفة خلال شهر أغسطس









"أخبار اليوم"

الصحة: تسجيل 165 حالة إيجابية جديد لفيروس كورونا.. و21 كورونا









"الجمهورية"