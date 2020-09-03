رئيس وزراء الهند يجمع التبرعات على تويتر.. ما القصة؟

أعلن موقع التغريدات تويتر، أنه تم اختراق حساب خاص بالموقع الشخصي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتم إرسال سلسلة من التغريدات من الحساب تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة (البيتكوين) لصندوق الإغاثة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قال تويتر إنه كان على علم بنشاط الحساب واتخذ خطوات لتأمين الحساب المخترق، ويعد هذا أحدث خرق أمني رفيع المستوى بعد هجمات مماثلة وقعت في يوليو الماضي على المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك.





ويضم الحساب أكثر من 2.5 مليون متابع، وهو الحساب الرسمي على تويتر للسيد مودي، أما حسابه الآخر الذي يتابعه عليه 61 مليون متابع، لم يتأثر أيضا بهذا الحادث.





وقالت متحدثة باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إننا نحقق بنشاط في الموقف، حاليا، لسنا على علم بتأثر حسابات إضافية"، وطلبت التغريدات، التي تمت إزالتها الآن، من المتابعين التبرع بعملة مشفرة إلى صندوق الإغاثة الوطني لرئيس الوزراء.





ويذكر أن قبل أقل من شهرين، قال موقع تويتر إن 130 حسابًا استُهدف في هجوم إلكتروني كبير على حسابات المشاهير، وشهد الاختراق الأمني ​​قيام حسابات من بينها حسابات باراك أوباما وإيلون موسك وكاني ويست وبيل جيتس بتغريد عملية احتيال عبر بيتكوين لملايين المتابعين.





انتشرت عملية الاحتيال الظاهرة إلى حسابات المشاهير الأخرى مثل شركتي أوبر وكريم، وتمكن المهاجمون من تجاوز أمان الحسابات لأنهم تمكنوا من الوصول إلى أدوات الإدارة الداخلية الخاصة بتويتر، وأوضح تويتر: "منذ الهجوم ، قمنا بتقييد الوصول بشكل كبير إلى أدواتنا وأنظمتنا الداخلية لضمان استمرار أمان الحساب أثناء استكمال تحقيقنا".