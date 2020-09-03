غادة عصام: لم أدرس الموسيقى واحترفت الغناء.. فيديو

قالت المطربة غادة عصام، إنها بدأت الدخول لعالم الغناء منذ حوالى 10 سنوات، لافتة إلى أن والدتها هى أول من اكتشفت لديها تلك الموهبة وشجعتها على تطويرها.





المطربة غادة عصام، خلال حوارها ببرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أنها التحقت ب فرقة الموسيقى العربية وتعلمت فيها الكثير لمدة 5 سنوات. وأضافت





وأشارت إلى أنها تأسست تحت أيدى وزارة الثقافة، تحت مسمى الهواية ولكنها لم تدرس الموسيقى بشكل متعمق، منوهة إلى أنها قامت بعمل العديد من الحفلات فى الأماكن المختلفة.





وتابعت أنها قامت بعمل أغنية خاصة بكأس أفريقيا، ونالت إعجاب العديد من متفاعلين السوشيال ميديا، موضحة أن أول مرة تصعد على مسرح الغناء وتنظر للموسيقيين والمايسترو وترفض النظر إلى الجمهور.





وأكدت أنها كانت تهاب الجمهور بشكل كبير جدًا فى بداية الأمر على عكس الآن بعدما أصبحت متمكنة ومحترفة بشكل أكبر، مما يؤهلها على زيادة ثقتها بنفسها أمام الجماهير.