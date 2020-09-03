علاء والى يشيد بتسليم عدد من المدارس بـ " كرداسة " قبل بدء العام الدراسى

أشاد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب " ونائب كرداسة " بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بالتنسيق مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة على أرض الواقع واستجابتهم السريعة لمطلب النائب علاء والى بناء على طلب الأهالى بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاء لمقر الإدارة التعليمية بكرداسة بالإضافة لأعمال الصيانة لعدد من المدارس بمنطقة كرداسة وأبو رواش ، وقرية المعتمدية وسرعة الانتهاء منها وتسليمها قبل بدء العام الدراسى 2020/2021 لتخفيف العبء عن أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم وللأخوة المدرسين.





وقال والى إن هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بالتنسيق مع قيادات المحافظة قامت بجهد كبير خلال الفترة الماضية بمنطقة كرداسة حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإنشاء والتشطيب لمقر الإدارة التعليمية بكرداسة وعدد من المدارس انتهت من أعمال الصيانة لها منها مدرسة عزب أبو رواش ومدرسة الإيمان ومدرسة كرداسة الثانوية بنين والمدرسة الصناعية بأبو رواش ، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والصرف لمدرسة المعتمدية الابتدائية وبالفعل تم تسليم هذه المواقع في حضور قيادات محافظة الجيزة ولجنة من وزارة التربية والتعليم و عبد الناصر سعد الله مدير الأبنية التعليمية بالجيزة.



