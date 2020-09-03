الإدريسي: شهادة موديز العالمية بشأن تغطية مصر للاحتياطي الأجنبي لـ3 سنوات مهمة جدا

قال الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن شهادة موديز العالمية بشأن احتياطي النقد الأجنبي فى مصر أنه يكفى لتغطية التزاماتها الخارجية لـ3 سنوات شهادة مهمة جدا، مشيرا إلى أنها شهادة ترد على الكثير من المشككين فى الخطوات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة.









وأضاف "الإدريسي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الشهادات الدولية لا تجامل أحدا، حيث إن وكالة موديز العالمية تعتبر واحدة من أهم وكالات التصنيف الإئتمانى على مستوى العالم، وبالتالى يعكس الصدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى والخطوات الجادة التى قامت بها الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية.









وأوضح أن الاقتصاد المصرى لديه جدارة ائتمانية قوية واستطاع تغطية احتياجاته، لافتا إلى أن الاحتياطي الأجنبي كان انخفض بعض الشيء فى بداية تداعيات كورونا، ولكنه أخذ فى الارتفاع مرة أخرى.









وأكد أن هناك نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصرى تنعكس بشكل إيجابي على المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، مشيرا إلى أن الشهادات الدولية تطمئن الاقتصاد المصرى على تغطية لفترات طويلة.









ولفت إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى أتى فى وقت تخفيض للتصنيف الائتماني لبعض الدول العربية والعديد من دول العالم، بالإضافة إلى أنه أتى فى ظل أزمة كورونا.



