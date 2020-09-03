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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور والطرق الصحراوية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
كشفت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم، الخميس، على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.


وأشارت المصادر إلى ظهور كثافات مرورية على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان.


وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي للقادم من المرج.


كذلك تظهر كثافات مرورية مرتفعة على الطريق من مناطق باسوس وحتى مناطق الكورنيش في القادم من القومية باتجاه مناطق المرج.


ويشهد الطريق بطئا في الحركة المرورية أعلى مناطق دار السلام والأوتوستراد في القادم من المعادي إلى التجمع الخامس.


وتستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة، مع استقرار الحركة على الطريق الدائري الإقليمي.


كذلك تستقر حركة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي.


مع استقرار الحالة على طريق السويس الصحراوي، وطريق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - الغردقة، وقنا - سفاجا.
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