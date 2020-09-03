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أصل الحكاية

بدأت لعبة عارية في إسبانيا وفرنسا.. ماذا تعرف عن تاريخ كرة اليد؟

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:30 م
مباراة كرة اليد -
مباراة كرة اليد - عام 1936
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أماني إبراهيم
تعد كرة اليد واحدة من الألعاب التي يتم لعبها في ملاعب مسورة أو ضد جدار واحد، باستخدام كرة مطاطية صغيرة يتم ضربها باليد أو بقبضة اليد على الحائط، بهدف جعل الكرة ترتد مع تغيرات في القوة أو السرعة وبزاوية لا يمكن للخصم إعادتها.


ويمكن تقسيم مباريات كرة اليد إلى  ثلاثة إصدارات من كرة اليد: أربعة جدران، ثلاثة جدران وجدار واحد، كما يمكن أن يلعب كل منها اثنان (فردي) أو أربعة (زوجي)، وفي ذكرى لعب أول مباراة كرة يد، يرصد «صدى البلد» تطور اللعبة.


يرجع تاريخ كرة اليد إلى حمامات روما، حيث لعبت لاحقًا كلعبة عارية تسمى "بيلواتا -pelota" في إسبانيا وفرنسا ، كما تم تكييف كرة اليد في الجزر البريطانية خلال القرن السادس عشر وأطلق عليها اسم (fives  -qv).


تم تطوير اللعبة في أيرلندا، حيث لُعبت كرة اليد منذ حوالي 1000 عام. في خمسينيات القرن التاسع عشر، كانت تُلعب بطولات المدن والمقاطعات الأيرلندية بانتظام، باستخدام كرة مغطاة بالجلد الصلب في ملاعب يبلغ طولها حوالي 80 قدمًا (24 مترًا) وعرضها 40 قدمًا.


أخذ المهاجرون الأيرلنديون اللعبة إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وقام فيل كيسي ببناء أول ملعب أمريكي مسور في بروكلين، نيويورك، وفي عام 1886 تم السماح بالركل، وطور بعض اللاعبين مهارة غير عادية في إرجاع الكرات المنخفضة بأقدامهم.


أقيمت المباراة الدولية الأولى عام 1887 بين البطل الأيرلندي جون لولور والبطل الأمريكي كيسي، بدأت المباراة في أيرلندا 3 سبتمبر، وانتهت المباراة في ملعب كيسي الأمريكي في 29 نوفمبر، فاز كيسي في 11 مباراة مقابل 6 ، ثم احتفظ بلقبه ضد جميع المنافسين حتى اعتزاله في عام 1900.


خلال تسعينيات القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، بدأ اللعب بكرة ناعمة - عادة ما تكون كرة تنس مع إزالة الغطاء الخارجي لها - تم استخدام هذه الكرة في ملاعب أصغر ذات أربعة جدران في منطقة مدينة نيويورك، ثم بدأ اللاعبون الصغار في استخدام هذه الكرة الكبيرة في الهواء الطلق ضد الجدار الصلب للمبنى.


انتشر استخدام الكرة اللينة إلى مدن أخرى، في الغالب للعب بأربعة جدران، حيث أدى عدم الرضا عن الكرة الكبيرة البطيئة إلى تطوير كرة أصغر مملوءة بالغاز أثبتت أنها أكثر قبولًا للاعبين وأثارت اهتمامًا جديدًا باللعبة.


تم تناول لعبة الكرة اللينة ذات الجدران الأربعة بشغف في مدن أمريكية في الغرب الأوسط مثل ديترويت وكليفلاند وميلووكي وشيكاغو، في نفس الوقت تقريبًا، خضعت اللعبة لتغييرات وتم تقليص حجم الملاعب، كما تم تطوير لعبة الجدار الواحد في مدينة نيويورك حوالي عام 1913، وفي غضون سنوات قليلة لعبها كل من الرجال والنساء في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة.


تم أخذها في الداخل من قبل جمعية الشبان المسيحيين والنوادي، وحيث كانت المساحة في المدن الكبيرة أعلى من سعرها، تم تركيبها على الأسطح، كسابق للعبة ثلاثية الجدران، تم تجهيز بعض الملاعب ذات الجدار الواحد على كل جانب من الجدار الأمامي بجناح مثلثي مفصلي، يتأرجح ويثبت في موضعه على طول الخطين الجانبيين، ويشكل محكمة جزئية من ثلاثة جدران، مما يجعل اللقطات الصعبة في الزاوية الأمامية ممكنة.
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