وزير التعليم يحسم الجدل في أزمة الدبلومة الأمريكية.. ويؤكد: التسريب سبب إلغاء الـSAT في مصر.. إعلان مواعيد امتحان ACT كحل بديل.. ومصر ترفض إدخال هؤلاء الطلاب للجامعات بالـ GPA فقط تحقيقا للعدالة

وزير التعليم:

هناك مافيا لتسريب امتحانات السات وبيعها بإجاباتها للطلاب بأرقام كبيرة جدا

امتحان ACT يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل فرص الغش والتسريب فيه





أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا مصورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.











وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات SAT الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تم إلغاؤها أكثر من مرة هذا العام، مشيرا إلى أنه تم إلغاء محاولات مارس وأبريل وأغسطس.











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وأوضح وزير التربية والتعليم أن السبب في إلغاء محاولات امتحانات SAT أكثر من مرة هو جائحة كورونا، حيث حدثت مشاكل أدت إلى تسريب امتحانات السات، حيث قال: "هناك مافيا لتسريب امتحانات السات وبيعها بإجاباتها للطلاب بأرقام كبيرة جدا".









وأضاف أن هذا الأمر أزعج المؤسسة الأمريكية المسئولة عن امتحانات الـSAT (الكولدج بورد)، لأن مصداقية الامتحان الأمريكي حول العالم تهتز عند حدوث أي شبهة غش أو تسريب أي من الامتحانات.









وشدد وزير التعليم على أن ظاهرة تسريب امتحانات SAT الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تكررت كثيرا على مدار السنوات الماضية ولكنها تفاقمت بعد أزمة كورونا.









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وقال وزير التعليم إن الكوليدج بورد الأمريكية تقوم حاليا بعمل تحقيق واسع النطاق في أزمة تسريب امتحانات SAT، وتم اتخاذ قرار بإيقاف امتحانات SAT في مصر إلى أن يتم تحويلها من النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وهو الأمر الذي سيستغرق 18 شهرا.









وأضاف أن إلغاء امتحانات SAT في مصر لن يغير أي شيء في تطبيق النظام الأمريكي في المدارس المصرية، ولكن المشكلة تكمن فقط في طريقة التقييم والامتحان الخاصة بطلاب هذا النظام.











ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هناك امتحانا آخر يمكن أن يخوضه طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بعد إلغاء "SAT" للالتحاق بأي جامعة سواء داخل مصر أو خارجها، حيث قال: "يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية أن يخوضوا امتحان ACT وهو امتحان موازٍ تم اعتماده في مصر منذ شهور، لإتاحة الفرصة أمام طلاب الدبلومة الأمريكية لخوض امتحان آخر"، مشيرا إلى أن ميزة هذا الامتحان أنه يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل جدا من فرص الغش والتسريب فيه ويتابع بجودة عالية.





وأضاف أن وزارة التربية والتعليم حددت مراكز هذا الامتحان وأقرتها رسميا منذ 7 أسابيع قبل قرار إلغاء امتحانات السلت الصادر عن الكوليدج بورد.











وتابع: "وبالتالي هذا الامتحان متاح في مصر، وهو لا يختلف عن امتحانات السات، لأنه يقيس نفس المهارات".









وقال وزير التعليم إنه لاحظ أن هناك الكثير من المطالبات تطالب الدولة المصرية بالتعامل مع طلاب الدبلومة الأمريكية بحساب المجموع المؤدي للجامعة اعتمادا على أعمال السنة أو ما يسمى GPA، وهذا الاقتراح مرفوض من الدولة المصرية ممثلة في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم (لأنه قانونا ما نقدرش نعمل كده)، لأن التقييم في هذه الحالة سيكون غير مكتمل، خاصةً أن هناك عددا كبيرا من طلاب الدبلومة الأمريكية خاضوا امتحانات السات قبل إلغائها وحصلوا فيها على درجات عالية وينتظرون دورهم في تنسيق الجامعات المعطل بسبب زملائهم الذين لم يخوضوا امتحانات السات قبل إلغائه.











وأضاف أنه ليس من العدالة أن يتم مساواة الطالب الذي اجتهد وحصل على درجات عالية في امتحان السات في الدبلومة الأمريكية بزميله الذي أجل دخول امتحان السات لآخر لحظة أو من لم يستطع إتمامه.











وأوضح وزير التعليم أن شهادة الدبلومة الأمريكية ليست مصرية، و الجهة المسئولة عن تقييمات الطلاب فيها هي جهة أمريكية وليست مصرية، مشيرا إلى أن كل دولة تتعامل بطريقتها، وأمريكا نظامها مختلف لأن ليس بها نظام مناهج موحد، وبالتالي الكوليدج بورد هي التي تضع امتحانات الدبلومة الأمريكية وليست مصر.









وقال وزير التعليم: "لقد حاولنا في مصر التفاهم مع الكوليدج بورد الأمريكية، لكنها رفضت تماما اتمام امتحانات SAT في مصر لمدة لا تقل عن 18 شهرا لحين تحويل امتحانات السات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني".









وأضاف أنه يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، للاطلاع على مواعيد امتحان الـ ACT الذي تم اعتماده في الوزارة كبديل لامتحانات الـ SAT، مشيرا إلى أن هذا الامتحان له مواعيد محددة في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وتم اعتماده في المجلس الأعلى للجامعات.









وأوضح أن درجات امتحانات ACT سيتم معادلتها بـ SAT لدخول الجامعة بدون أي مشكلات، مؤكدا أن مصر قررت زيادة عدد مراكز امتحان ACT لزيادة القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب بعد أن أصبح هذا الامتحان هو البديل المتاح بعد إلغاء SAT









وأعلن وزير التعليم أن طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر سيجدون اليوم أيضا على موقع وزارة التربية والتعليم، روابط تسمح لهم بأن يذاكروا ويتعرفوا على نظام امتحانات ACT

















وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية، حيث قال وزير التعليم:











يمكن التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:





التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:





وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني:





أو رقم الهاتف: 01221455005









اختبارات ACT هي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدٍ إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور "سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو".









أما عن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT فقد سردها وزير التعليم كما يلي:









أكاديمية ACT:









تدريب على الاختبار الإلكتروني:









التدريب على الاختبارات:









كتاب التدريب الرسمي من ACT:

تدريب إلكتروني تفاعلي LMS:









وشدد وزير التربية والتعليم على أن الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات، بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد خوض امتحانات ACT تتمثل فيما يلي:









١- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.





٢- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.





٣- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أإحدى كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.





٤- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.





٥- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.





٦- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.





٧- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.





٨- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.





٩- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بالـ Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.









وكانت أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا تسبب في حالة من الجدل والغضب والاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث فوجئ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر برسالة جديدة على البريد الإلكتروني من الكوليدج بورد، تعلن لهم إلغاء كل محاولات السات للطلاب المصريين حتى يونيو 2021 بسبب تكرار مشكلة التسريب.









كما سبق أن تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس 2020.









وأعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الإلكتروني المرسل للطلاب المصريين، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.

وقال: "على طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر أن يعلموا أن التقدم لامتحانات ACT يقتصر حاليا على طلاب grade 12، وgrade 13 فقط لأنهم في حاجة لخوض هذا الامتحان الآن في أسرع وقت من أجل التخرج والالتحاق بالجامعة"، مشددا على أنه لن يدخل أي طالب دبلومة أمريكية الجامعة بدون دخول هذا الامتحان.