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منوعات

اكتشاف غريب.. القمر يصدأ بدون ماء أو هواء

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدأ القمر
صدأ القمر
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أماني إبراهيم
قد يبدو هذا الأمر غريبا للبعض، ولكن القمر الذي يحبه الجميع والذى يعد الجسم الثاني الوحيد في النظام الشمسي الذي وطأته أقدام البشر، تحدث على سطحه ظاهرة غريبة تحتاج إلى ماء أو هواء، ولكنها تتم بدون وجود أيا منهما.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، في دراسة جديدة اتضح أن اجزاءا من القمر تصدأ بدون وجود هواء أو ماء سائل، على سطح القمر، الأمر الذي يجعل العلماء أخيرا يفهمون سبب وجود (الهيماتيت) المكتشف على سطح القمر، والهيماتيت هو شكل مؤكسد من الحديد موجود على الأرض ويتطلب وجود كلا من الهواء والماء.

ومن المعروف أن القمر يتعرض باستمرار لتيارات من الهيدروجين الناتج عن الرياح الشمسية، وهو عامل مختزل يتبرع بإلكتروناته للمواد التي يتفاعل معها، وتحدث الأكسدة بسبب فقدان الإلكترونات، لذلك حتى لو كانت جميع العناصر الصحيحة موجودة لحدوث الأكسدة ، فإن الرياح الشمسية يجب أن تلغيها.

ومن جانبه قال عالم الكواكب شواي لي من جامعة هاواي في مانوا: "إنه أمر محير للغاية.. ينتشر الهيماتيت بكثرة على سطح القمر".

وتم اكتشاف الهيماتيت المعني في البيانات التي تم جمعها بواسطة مركبة Chandrayaan-1 المدارية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، في عام 2018، ويقول لي: "عندما درست البيانات في المناطق القطبية، وجدت ما يوضح وجود أنماط مختلفة عن الموجودة في عينات أبولو".

كان يشعر هو وفريق العمل بالفضول لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يعثر على صخور مائية على القمر، وبعد شهور من التحقيق، اكتشف وجود الهيماتيت.

الأمر الذي أثار سؤالًا كبيرًا: كيف وصل الهيماتيت إلى هناك؟، ويعتقد العلماء بعد إجراء الدراسات المستمرة أن توزيع الهيماتيت يتوافق بشكل كبير مع آثار المياه التي تم تحديدها مسبقًا، ويعتقد العلماء أنه يمكن خلط جليد الماء مع الرماد القمري، وقال لي: "المزيد من الهيماتيت على الجانب القريب من القمر يشير إلى أنه قد يكون مرتبطًا بالأرض"، مما يعني أنه ربما لعبت الأرض دورا في تشكيل القمر.
اكتشاف غريب.. القمر يصدأ بدون ماء أو هواء
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