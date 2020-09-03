أكثر من 200 لغة مهددة بالانقراض.. من ينقذ التراث غير المادي حول العالم؟

عندما تجتمع مجموعات من الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة معًا، فإنهم أحيانًا ينشئون عن غير قصد لغة جديدة، ويجمعون أجزاءً من كل منها في شيء يمكن للجميع استخدامه للتواصل بسهولة، يسمي اللغويون هذه الألسنة المرتجلة "لغات الاتصال" ويمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من لغة "البيدجين" و"الكريول" التي سمع بها الكثير منا.





تختلف القصص الأصلية لهذه المزج اللغوي، بعضها مسالم كما يحدث عندما تجتمع المجموعات للتجارة وتحتاج إلى لغة مشتركة: النيجيرية Pidgin English ، على سبيل المثال، حيث تسمح للمتحدثين بأكثر من 500 لغة بالتواصل.





لكن آخرين ولدوا من المأساة والعنف - مثل الكريولية الهايتية، جولا جيتشي، والجامايكي الكريول والعديد من الآخرين الذين نشأوا من تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي، عندما دمجت شعوب غرب إفريقيا عدة لغات مع الإنجليزية، مما خلق لغات يومية تستخدم غالبًا بين العبيد.





اليوم يتم فقدان العديد من لغات الاتصال هذه فلم يبق سوى 200 أو نحو ذلك - عشرات منها معرضة لخطر الانقراض، حيث يولي اللغويون وعلماء الأنثروبولوجيا -الذين ركزوا تقليديًا على مصير المزيد من اللغات الرسمية- اهتمامًا متزايدًا بدراستها بكثافة أكبر والعمل مع مجموعات السكان الأصليين والوكالات الدولية والمؤسسات غير الربحية المستقلة والأكاديميين وغيرهم للحفاظ عليها.





ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، توجد لغات الاتصال في جميع أنحاء العالم، بعضها مؤقت والبعض الآخر استمر لمئات السنين، مع مرور الوقت، بعض اللغات التي بدأت مع تطور لغات الاتصال تحولت إلى لغات أكثر رسمية، حيث شرحت شيلومي جودن من جامعة بيتسبرغ ، التي تحدثت الإنجليزية في المدرسة عندما كانت طفلة ولكن الكريولية الجامايكية - مزيج من الإنجليزية ولغات غرب إفريقيا - في المنزل، الفرق بين هذه اللغات.





وقالت جودن إن التركية -على سبيل المثال- هي لغة مكتملة التكوين تطورت منذ حوالي 1000 عام من اندماج اللغات التركية والعربية والفارسية بالإضافة إلى اليونانية والأرمنية، لكنها تظهر علامات إعادة التكرار، وهي ميزة شائعة في لغات "الكريول" و"البيدجين" حيث تُستخدم الكلمات الموجودة في اللغة لإنشاء كلمات جديدة.





في لغة الكريول الجامايكية ، على سبيل المثال ، تعني كلمة "laaf" ببساطة "الضحك" ، بينما "laaf-laaf" تعني "الضحك كثيرًا". في التركية ، التي لا يتم تجميعها عادةً مع لغات الاتصال ، تعني كلمة "derin"عميق"، بينما تعني كلمة "derin derin" "عميقًا"، ويلمح ذلك إلى أصول اللغات عندما تكون هناك أدلة تاريخية أخرى مفقودة.





فيما تقول نالا إتش لي، عالمة اللغويات في جامعة سنغافورة الوطنية، والتي كتبت نظرة عامة عن حالة لغات الاتصال في المراجعة السنوية لعلم اللغة لعام 2020، إن هناك سببًا لأن تحظى لغات الاتصال باحترام أقل، حيث كان يُعتقد أنها نسخ غير شرعية من اللغات المكونة التي تم اشتقاقها منها، كما يعتقد الناس أنها أقل جودة أو أنها ليست لغات حقيقية، يشار إليها أحيانًا بسخرية باسم "لغات المطبخ"، ويتم التحدث بها في أماكن غير رسمية ومن غير المرجح أن يتم تدوينها أو استخدامها في الأمور الرسمية مثل وثائق المحكمة.





سبب آخر من أسباب الإنقراض هو استخدام لعات الاتصال في احتياجات سريعة الزوال، حيث لا يستمر الاتصال الذي أدى إلى ظهور لغة لفترة طويلة، كما حدث في لغة الإقليم الشمالي Pidgin English، والذي نشأ من خلال التجارة بين المستوطنين البريطانيين في شمال أستراليا وبعض الدول الآسيوية، سرعان ما عفا عليها الزمن عندما توقف التداول بعد 11 عامًا.





في حالات أخرى، تشير الأدلة إلى جهود متعمدة لقمع اللغات غير الرسمية، بمجرد أن استولت الولايات المتحدة على هاواي ، على سبيل المثال، منعت هاواي بيدجين (مزيج من الإنجليزية وهاواي)، وكذلك لغة هاواي الأصلية، من استخدامها في المدارس ابتداء من عام 1896.





كما أن لغات الاتصال ليست مكتوبة، بل تنتقل شفهيًا، ما يعني أنها يمكن أن تتلاشى مع ابتعاد الأجيال الشابة عن الفرص الاقتصادية في مكان آخر، تاركة التقاليد لكبار السن، كما حدث في جزر فيرجن الأمريكية، حيث أصبحت اللغة الإنجليزية تدريجيًا اللغة المفضلة وانقرضت Negerhollands - وهي لغة كريول نشأت في حوالي عام 1700 وتضم اللغات الهولندية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والأفريقية - في عام 1987.





أصبحت العديد من لغات الاتصال مهددة الآن، بما في ذلك القليل منها على شفا الانقراض ، وهي حالة تسمى "السكون" في علم اللغة، لذلك هناك ما يصل إلى 96٪ من لغات الاتصال إما مهددة بالانقراض أو خاملة مؤخرًا، بعد أن فقدت آخر المتحدثين المعروفين.