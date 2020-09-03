الأمانة العامة لمجلس النواب تجهز مقر إدارة الإعلام الجديد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، عن الانتهاء من تجهيز مقر إدارة الصحافة والإعلام ، وذلك لتكون مركز صحفيا مؤقتا وذلك لحين الإنتهاء من إعداد مقر جديد للمركز الصحفي لمجلس النواب .





وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تزويد إدارة الصحافة والإعلام، بـ 14 جهاز حاسب آلي فضلًا عن الأساس المكتبي وربطها بخط إنترنت فائق السرعات، وذلك للتيسير علي الصحفيين والإعلاميين.





ويأتي تجهيز مكتب إدارة الإعلام كمركز صحفي مؤقت لممارسة الصحفيين لأعمالهم وتقديم الخدمات الإعلامية لهم وتسهيل مهامهم، لضمان جودة التغطية الإعلامية والصحفية حيث يقدم البرلمان الدعم للمؤسسات الصحفية والإعلامية.