AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الأمانة العامة لمجلس النواب تجهز مقر إدارة الإعلام الجديد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، عن الانتهاء من تجهيز  مقر إدارة الصحافة والإعلام ، وذلك لتكون مركز صحفيا مؤقتا وذلك لحين الإنتهاء من إعداد مقر جديد للمركز الصحفي لمجلس النواب .

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تزويد إدارة الصحافة والإعلام، بـ 14 جهاز حاسب آلي فضلًا عن الأساس المكتبي وربطها بخط إنترنت فائق السرعات، وذلك للتيسير علي الصحفيين والإعلاميين.

ويأتي تجهيز مكتب إدارة الإعلام كمركز صحفي مؤقت لممارسة الصحفيين لأعمالهم وتقديم الخدمات الإعلامية لهم وتسهيل مهامهم، لضمان جودة التغطية الإعلامية والصحفية  حيث يقدم البرلمان الدعم للمؤسسات الصحفية والإعلامية.
الأمانة العامة لمجلس النواب تجهز مقر إدارة الإعلام الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الهيئة الوطنية يعلن المعايير الصحفية والإعلامية لانتخابات الشيوخ.. وجبر يؤكد دور ماسبيرو الريادي..الشوربجي: المجلس سيسهم في تحقيق الاستقرار.. صور

الوطنية للانتخابات: حظر إعلان أي نتائج لمجلس الشيوخ أو مؤشراتها قبل إعلانها رسميا من الهيئة

ترشيحاتنا

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

بعد تأكيدة على موعد حفلته بتونس.. عمر كمال: محدش هيمنع عني رزق ربنا

دهون الكبد.. أعراضها وأضرارها وطرق الحماية منها

إسرائيل تعلن إحباط عملية أمنية بغلاف غزة

بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعي.. إحالة أحمد الجار الله إلى النيابة العامة الكويتية

كوب من هذا المشروب يعزز صحة العظام وينسيك الآلآم

AdvertisementS

قرار جمهورى بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

وزيرة التجارة: انضمام 34 شركة في مصر لاتفاقية الكويز للتصدير إلى أمريكا باستثمارات مليار جنيه

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

مش هتلعب في بيراميدز.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على كهربا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية.. عزل نائب بمجلس الدولة.. منحة أمريكية لدعم إعداد مشروع لتطوير الإحصاءات.. تخصيص قطعة أرض بالساحل الشمالي

بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.. الجمهور يطارد ماجدة الرومي

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

أضرارها كثيرة.. هاني الناظر يحذر من استعمال المناديل الورقية في تجفيف الوجه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية