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حوادث

أثناء إصلاح أعطال.. مصرع فني صعقًا بالكهرباء في كفرالشيخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
جثه
جثه
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محمود زيدان
لقي فني كهرباء مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء إصلاح أعطال كهربائية بأحد منازل القرية.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ع.ح" 38 سنة كهربائي، ومقيم بقرية القصابي، بمركز سيدي سالم، إلى المستشفى المركزي بسيدي سالم، مصابًا بحرق بالذراع الأيمن واشتباه نزيف داخلي بالمخ وتوفي عقب ذلك.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، أنه حال قيام الكهربائي المتوفى بإصلاح أعطال كهربائية بأحد منازل القرية، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 6279 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة بالواقعة.
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