النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية الصناعية في القليوبية

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النزول بدرجات الحد الادنى للقبول ببعض مدارس الصناعية الخاصة.

كما وافق المحافظ على زيادة كثافة الفصول بالمدارس الخاصة بنسبة 10% للمستوى الاول فقط من رياض الاطفال kg1 .

وجاءت مدرسة عرب جهينة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس ليكون الحد الادنى 240 درجة ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات ليكون الحد الادنى 235 درجة ، أما مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات ليكون الحد الادنى 235 درجة ومدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين ليكون الحد الادنى 220 درجة.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ونزولا على رغبة اولياء الامور والطلاب ونتيجة للاقبال المتزايد على المدارس الثانوية الصناعية بالمحافظة.

وكذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الصناعية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.