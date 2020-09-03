ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11218 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13157 نقطة.









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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4285 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2748 نقطة.



