60% من قراء صدى البلد يؤيدون تخفيض أسعار تذاكر المترو لركاب محطة بشتيل

فيما رفض 29% من القراء خلال الاستطلاع الذي أجراه الموقع، على مدار الساعات الماضية، لهذا المقترح، واعرب 11% أخرين عن عدم اهتمامهم بالامر.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، صرح بأن هناك مقترحا يتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل .



