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استشارى طب نفسي: تعليمنا يتماشى مع ظروف كورونا الاستثنائية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
الدكتور جمال فرويز،
الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه الآن توجد ظروف استثنائية على العالم كله وهى أزمة فيروس كورونا، حيث أن مصر من حيث التعليم تسير بصورة يسير بها العالم كله.

وأضاف "فرويز" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصر إذا لم تكن تسير مع دول العالم فى ظل تلك الأزمة كانت ستأخذ قرار  بإلغاء الدراسة تماما أو تطبيق سياسة الاستسهال، موضحا أنها أخذت الموقف الأصعب وهو استمرار الدراسة والحياة بشكل عام بغض النظر عن الصعوبات التي تمر بها.

ووجه رسالة للطلاب، قائلا: أنه يجب أن نضع إمكانياتنا فى التعليم بقدر الإمكانات المتاحة، لافتا إلى أنه يجب أن يتم تدريب الطالب من قبل ولى الأمر للتفاعل مع المعلم أثناء التعليم أون لاين أو عن بعد.

وأكد أن التعليم عن بعض سيكون يومين فى الأسبوع، متابعا أنهم سيكونون كافيين لتحقيق نوع من التواصل والعلاقة الطردية سواء إيجابية أو سلبية.

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