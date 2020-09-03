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اقتصاد

اعتماد الصادرات والاستثمارات الكورية على الصين يرتفع في ظل جائحة كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أظهر تقرير اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 أن الاعتماد الكوري الجنوبي على الصين في قطاعي الاستثمارات الأجنبية والصادرات ازداد منذ اندلاع جائحة كورونا.

واستحوذت الصين على 24.3% من صادرات كوريا في أول سبعة شهور من العام، ارتفاعا بـ 1.5 نقطة مئوية مقارنة بعام سابق، وفقا لتقرير من اتحاد الصناعات الكورية (إف كيه أي).

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ويظهر التقرير أيضًا أن الاستثمار الصيني المباشر في الاقتصاد الكوري ارتفع بشدة في النصف الأول من العام، على الرغم من تراجع الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المجمل في كوريا.

وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في كوريا الجنوبية 2.6 مرات مقارنة بعام سابق لتصل إلى 856 مليون دولار في النصف الأول من العام.

بينما شهدت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في كوريا الجنوبية تراجعا حادا بنسبة 22.4% على أساس سنوي إلى 7.66 مليار دولار بسبب جائحة كورونا.
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