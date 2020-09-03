مش هتحتاج تروح بنفسك.. تفاصيل إطلاق بوابة لتخليص أوراق التوكيلات.. فيديو

قال المهندس خالد العطار ، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى ، إن منصة مصر الرقمية هى بوابة تقدم خدمة تتيح للمواطن الحصول على خدماته عن طريق بطاقة الرقم القومى .





وأوضح العطار " خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن البوابة أطلقت لأول مرة خدمة التوثيق " التوكيلات " عن طريق تخليص كافة الأوراق عبر بوابة إلكترونية ويتبقى فقط خطوة إلإمضاء واستلام التوكيل .





وأشار إلى أن منصة مصر تتيح إنهاء خدمات المواطن بدلأ من الذهاب للمصالح الحكومية تجنبأ للزحام والتكدس .





أن منصة مصر الرقمية توفر للمواطن خدمات الأحوال المدنية ، بيانات الأسرة ، خدمات المرور ، بيانات الأسرة لا تستدعى ذهاب المواطن بنفسه للمصلحة الحكومية .