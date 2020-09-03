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توك شو

مش هتحتاج تروح بنفسك.. تفاصيل إطلاق بوابة لتخليص أوراق التوكيلات.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة رقمية
بوابة رقمية
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شيرين عادل
قال المهندس خالد العطار  ، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى ،  إن منصة مصر الرقمية هى بوابة تقدم خدمة تتيح للمواطن الحصول على خدماته عن طريق بطاقة الرقم القومى .

وأوضح  العطار " خلال  استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ،  أن البوابة أطلقت لأول مرة خدمة التوثيق " التوكيلات " عن طريق تخليص كافة الأوراق عبر بوابة إلكترونية  ويتبقى فقط خطوة إلإمضاء واستلام التوكيل .

وأشار إلى أن  منصة مصر تتيح إنهاء خدمات المواطن بدلأ من الذهاب للمصالح الحكومية تجنبأ للزحام والتكدس .

أن منصة مصر الرقمية توفر للمواطن خدمات الأحوال المدنية ،  بيانات الأسرة ،  خدمات المرور ، بيانات الأسرة  لا تستدعى ذهاب المواطن بنفسه للمصلحة الحكومية .
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