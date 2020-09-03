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محافظات

205 ملايين جنيه.. إجمالي مبالغ جدية التصالح بمخالفات البناء في الغربية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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أ ش أ
قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إن إجمالي مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء حتي اليوم الخميس، بلغ 205 ملايين جنيه، بجانب 16 مليون جنيه كرسوم فحص، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة وصل حتى الآن إلى 32 ألفا و634 طلبا . 

وأكد المحافظ - في تصريح الخميس- انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، مشيرًا إلى إقبال المواطنين على طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجها بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح طرحمي" أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا في الفترة الراهنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم ، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

كما أضاف أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، موجها قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون ، ونوه بأنه تم الانتهاء من طلاء واجهات 2436 عمارة كمرحلة أولى على مستوى المحافظة.

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