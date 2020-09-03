هاشتاج الدعم لضحايا متحرش طنطا يتصدر الترند... ومغردون: نطالب بالإعدام لمستغل المرضى بالأحضان

لفضح الطبيب النفسي المتحرش بالفتيات، ومن خلاله حكت العديد من الفتيات قصتهن مع الطبيب النفسي ضحاياه بعلاجهن بالأحضان والتلامس الجسدي، زاعما أن هذه الطريقة معتمدة في العلاج خارج البلاد. دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "هاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا









وقدم عدد من الفتيات شهادتهن والوقائع التى تعرضن لها داخل عيادته جاءت كالاتي:





حيث قالت إحدي الضحايا :"دلوقتي أنا بقالي مع الطبيب فترة مش قليلة بس بروحله كل شهر وساعات كذا شهر، المهم أني كنت واثقه فيه جدا أنه شخص محترم وعمري ما حسيت أنه شخص متحرش أو مايكونش كويس بس كان دايما يقولي أنا سندك وفي ظهرك وبحسك قريبتي وإحنا عيلة واحدة".





وأستكملت :"كمان السكرتيرة قالتلي أن حضرتك معمولك خصم على أي كشف عشان انتي VIP وقتها فكرت أني عشان طالبة فـ ممكن بيساعدني مثلا أو فعلا بيعزني لحد ما كنت بحكيله على حاجه بخصوص الحجاب وطلب مني صورة بشعري وبعدين طلب إنه يفسحني في يوم وأكون بشعري بدون حجاب ولما قولتله إن دا مالوش علاقة بالعلاج النفسي قالي ما دا مش علاج إحنا عيله واحده والكلام دا وأكيد هيفسحني بعربيته يعني لوحدنا مش في مكان عام فـ مش فاهمة ازاي دكتور يطلع حاجه زي كدا اصلا".









و اضافت اخري : أنا بدأت اروح عنده لما لاحظت أعراض الاكتئاب بتتمكن منى، كان وقتها في مركز كبير عرفت أنه اتطرد منه بعد كده.. أول ما دخلت الأوضة قالى اقعدى على الشيزلونج وقفل الباب بالمفتاح،سألته بتقفل ليه قالى علشان لو هتعيطى وحد دخل عليكى متتحرجيش وتاخدى راحتك.. سكت وصدقته.. اللى عرفته بعد كده أنه الفترة الأولى اللى بيتعرف فيها على الضحية هى أهم فترة لأنه بيقرب من الضحية جدا وبيتكلم معاها كتير بحجة أنه يعرف يعالجها كويس.. ومن ضمن الكلام طلب منى صور بملابس مثيرة وقالى اقفى قدام المراية واستمتعى بجمالك وابعتيلى الصور دى كنوع من أنواع تعزيز ثقتك في نفسك لأنك ثقتك كأنثى فى نفسك متدمرة وفيها مشكلة"





وجاءت التعليقات المساندة لهم كاالاتي :





نطالب الاعدام لمستغل المرضي بالاحضان





طيب يا جماعة في دكتور نفسي مشهور في طنطا بيتحرش بالمريضات.

والضحايا دول حاولوا يلجأوا للطرق المشروعة عشان ياخدوا حقهم بس معرفوش والكلام دا كان من فترة .

حاليا الضحايا دول بيتواصلوا مع بعض عشان ياخدوا إجراء قانوني.





فيه مشكلة تانية جانبية للموضوع ده وهو ان بدل ما ده يتعاقب هو وأمثاله التقدم اللي حصل في فكرة أن العلاج النفسي مش وصمة وان الناس بدأت تلجأله بشكل عادي هيقل وتلاقي كتير من الأهالي بترفض تودي بناتها لدكتور عشان الحوارات دي فده شخص وسخ من كل النواحي والله.





المجتمع بقي مرعب جدا، متخافوش وبلغوعنه رسمى عشان يتعاقب ويبقى عبرة لغيره وبلاغ تانى لنقابة الاطباء عشان يمنعوه من مزاولة المهنة.





ياريت الضحايا تتقدم ببلاغ للسيد المستشار النائب العام بالبيانات والروشتات والرسائل والشهود ضد الطبيب النفسى المتحرش حتى تأخذ العدالة مجراها!





احنا معاكوا متخافوش ومش هنسيبوا الا لما يتفضح





حسبي الله و نعمه وكيل دا بيستغل المرض

طبيب نفسي في طنطا متحرش ياريت يتفضح لأن ضحاياه كثير #الدعم_لضحايا_متحرش_طنطا pic.twitter.com/7n403G8BSg — ☕️ (@shaybelban) September 1, 2020