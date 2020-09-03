شاهد.. رئيس جامعة بنها يكرم فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي

كرّم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي من أطباء، وتمريض، ومساعد تمريض، وأعضاء هيئة تدريس وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة السابقة ومتابعتهم كافة الإجراءات الاحترازية داخل المستشفي الجامعي بالإضافة إلى قيامهم بحملات توعية لكافة كليات الجامعة خلال الفترة الماضية. وأعضاءبذلوهالإجراءات









جاء ذلك على هامش حضور السعيد الاجتماع الأول للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ابراهيم راجح مدير الوحدة والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة وفاتن خربوش امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وأعضاء الوحدة.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أكد علي اهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة والاستعداد للعام الدراسي الجديد بكل جدية من خلال إعداد خطة توعية للطلبة منذ اليوم الأول للدراسة مشيدا بالدور الذي قامت بة وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة خلال الفترة السابقة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة.





وأشار السعيد الى أن الإجراءات والتدابير الاحترازية يجب أن تشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة وبالأخص المدن الجامعية من حيث تسكين الطلاب وفق إجراءات واشتراطات احترازية محددة، مشددا على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الاجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.





من جانبها أكدت الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة أن وحدة الأزمات والكوارث كان لها دور إيجابي خلال الفترة السابقة وتوعية العاملين والطلاب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وأشارت مصطفى إلى أن الوحدة سوف تقوم بوضع عدة سيناريوهات وإعداد دليل إرشادي يوزع على الكليات لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة ومختلف الأزمات خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد وموسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.





وقال الدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات ان القطاع الطبي يشهد طفرة كبيرة في جامعة بنها، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل وحدات الأزمات داخل الكليات، بالإضافة إلى قيام الوحدة بعمل حملات توعية لكافة كليات الجامعة من طلاب وإداريين وعمال خلال شهري يناير ومارس الماضي للتوعية بفيروس كورونا المستجد بمشاركة وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي.