جامعة الأزهر تكرم طالبات قسم العمارة الفائزات في مسابقات التصميم

كرّمت جامعة الأزهر، طالبات قسم العمارة الفائزات في مسابقات التصميم، التي نظمها قسم العمارة.





وقال الدكتور الجندي شاكر رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات منظم المسابقات، إ ن المدة الماضية شهدت ثلاث مسابقات:





الأولى: تصميم ماكيت لمشروع متكامل، والذي فاز فيه طالبات قسم العمارة بالجامعة على الجامعات الأخرى، ليتحول المشروع بعد فوزهن إلى مشروع لتطوير منشآت الجامعة لتكون مستدامة ورقمية، فتم عمل ماكيت شامل لتلك المشاريع المتميزة.





والثانية: مسابقة تصميم معماري لمبنى كلية الهندسة بنات. والثالثة: مسابقة تصميم شعار لقناة جامعة الأزهر .





وأوضح الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم العمارة، أن أهم ماتتميز به هذه المشاريع المتميزة أنها تخدم المجتمع وتعمل على تطويره.

هذا، وقد قدم رئيس قسم العمارة الشكر لقيادات الجامعة؛ للتشجيع الدائم والمتابعة المستمرة.





وفاز في المسابقات:

أولًا: مسابقة ماكيت لمشروع متكامل: إيمان محمد كمال، أسماء محمد عبده، زينب العلياء أحمد، علا رمضان الروبي، آية فهمي أحمد .



ثانيًا: مسابقة تصميم مبنى الكلية: عمرو أحمد، أسماء عادل محمد عبدالفتاح، إسراء رضا محمود، خلود عبدالفتاح أبو المكارم، فاطمة مجدي فتح الله.



ثالثًا: مسابقة تصميم شعار قناة جامعة الأزهر: إيمان محمد مرتضى، تسنيم ماهر السباعي، ندى محمد عبد الدايم، زينب حسين أحمد، آلاء عبدالهادي عبدالسميع.





حضر التكريم، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، وبحضور الدكتور هشام صبح عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة