الاتصالات توفر استخراج بطاقة التموين خلال 4 أيام.. فيديو

قال المهندس خالد العطار ، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى ، إن منصة مصر الرقمية هى بوابة تقدم خدمة تتيح للمواطن الحصول على خدماته عن طريق بطاقة الرقم القومى.





وأوضح العطار، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن المنصة الرقمية تضم قطاع التموين عن طريق خدمة 20 مليون بطاقة عن طريق استلام المواطن بطاقته خلال 4 أيام.





ولفت نائب وزير الاتصالات ، إلى أن المنصة مصر تتيح أيضأ إنهاء خدمات المواطن بدلأ من الذهاب للمصالح الحكومية، أن المنصة تقدم خدمات استخراج بطاقة جديدة وأيضأ البدل التالف والفاقد.









وتابع خالد العطار ، أن الخدمة أيضأ خدمات التوثيق عبر مكاتب الشهر العقارى، بالإضافة لخدمات المرور تشمل ترخيص المركبات ، ورخص القيادة.