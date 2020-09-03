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الاتصالات توفر استخراج بطاقة التموين خلال 4 أيام.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
بطاقات تموين
بطاقات تموين
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شيرين عادل
قال المهندس خالد العطار ، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى ،  إن منصة مصر الرقمية هى بوابة تقدم خدمة تتيح للمواطن الحصول على خدماته عن طريق بطاقة الرقم القومى.

وأوضح  العطار، خلال  استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن  المنصة الرقمية  تضم قطاع التموين عن  طريق خدمة 20 مليون بطاقة عن طريق استلام المواطن بطاقته خلال 4 أيام. 

ولفت نائب وزير الاتصالات ، إلى أن المنصة مصر تتيح أيضأ إنهاء خدمات المواطن بدلأ من الذهاب للمصالح الحكومية، أن المنصة تقدم خدمات استخراج بطاقة جديدة وأيضأ البدل التالف والفاقد. 


وتابع خالد العطار ،  أن الخدمة أيضأ خدمات التوثيق  عبر مكاتب الشهر العقارى، بالإضافة  لخدمات المرور تشمل ترخيص المركبات ، ورخص القيادة.
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