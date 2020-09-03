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اقتصاد

بسبب ألاعيب "فيسبوك".. تحذير هام جدا من شركة مياه الشرب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
حذرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جموع المصريين الذين يعانون من مشكلات خاصة بالخدمة، من كتابة أي بيانات لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال تقديم الشكاوى.

وكتبت الشركة عبر حسابها منشور جاء كالأتي: "عملائنا الكرام .. حفاظًا على سرية وحماية بياناتكم، برجاء عدم المشاركة بأي بيانات خاصة وشخصية من قبلكم علنًا في الكومنتات على البوستات بالصفحة (ارقام الموبيل او التليفون، صورة البطاقة الشخصية، صور اي مستندات ملكية، صور فواتير استهلاك المياه ... الخ).

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وأضافت في بيانها، أنه في حالة رغبتكم بعمل شكوى أو استفسار يتعلق بأي من خدمات المياه او الصرف الصحي، يرجى التواصل مع متخصصي خدمة العملاء والمسئولين عبر رسائل الصفحة خلال مواعيد العمل الرسمية ( من 8 صباحًا وحتى 10 مساءًا).


وأوضحت الشركة، أو من من خلال رسائل الصفحة فقط سيتم طلب هذه البيانات او بعض منها حسب نوع الشكوى، على سبيل المثال (الاسم بالكامل، العنوان بالتفصيل، رقم تليفون للمتابعة، رقم الاشتراك، رقم الدفع الالكتروني، رقم واسم المنطقة) كل البيانات المطلوبة موجودة بالفعل على فاتورة الاستهلاك. ونؤكد على عدم تداول او ارفاق أي مستند شخصي / رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الرسمية او غيرها.
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