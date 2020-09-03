بسبب ألاعيب "فيسبوك".. تحذير هام جدا من شركة مياه الشرب

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وأضافت في بيانها، أنه في حالة رغبتكم بعمل شكوى أو استفسار يتعلق بأي من خدمات المياه او الصرف الصحي، يرجى التواصل مع متخصصي خدمة العملاء والمسئولين عبر رسائل الصفحة خلال مواعيد العمل الرسمية ( من 8 صباحًا وحتى 10 مساءًا).









وأوضحت الشركة، أو من من خلال رسائل الصفحة فقط سيتم طلب هذه البيانات او بعض منها حسب نوع الشكوى، على سبيل المثال (الاسم بالكامل، العنوان بالتفصيل، رقم تليفون للمتابعة، رقم الاشتراك، رقم الدفع الالكتروني، رقم واسم المنطقة) كل البيانات المطلوبة موجودة بالفعل على فاتورة الاستهلاك. ونؤكد على عدم تداول او ارفاق أي مستند شخصي / رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الرسمية او غيرها.