السكة الحديد: المعهد الفنى متاح لطلبة الدبلومات والثانوية العامة..فيديو

قال الدكتور محمد حسين عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إن المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية، متاح لكلا من طلبة الدبلومات وطلبة الثانوية العامة، منوهًا أنه طالبًا تخصص فني ميكانيكا والكهرباء، متابعًا أن التخصصات تأهل لوظائف كثيرة، ومنها سائق قطار، فني مزلقان، فني حركة وفني إشارات.





وتابع محمد حسين، عبر سكايب في برنامج"هذا الصباح" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن مدة دراسة هذا المعهد، عامين كاملين، مع 3 شهور تدريب مع نهاية الدراسة، حتى تكون المدة التدريبية 10 شهور .





وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن شروط الإلتحاق دخول تنسيق مثل الجامعات عن طريق مكتب التنسيق، مشيرا إلي أن لهم طابع كوبون للتنسيق، تابع وزارة التعليم العالي، متابعا أن من شروط الإلتحاق القيام باختبارات، ومنها اختبار لياقة بدنية، طبي كامل، نفسي وقدرات فنية، بالإضافة إلى اختبارات بدنية تابعة إلي وزارة الشباب والرياضة، وأخيرًا يخضع لجهاز العامل النفسي بالقوات المسلحة.





وأكد عبد العزيز، علي وجود إقامة وإعاشة كاملة للطلاب المغتربين، داخل غرف مكيفة بـ 3 وجبات، توافر فرق طبية كاملة للطلبة، موضحا وجود سبل الأنشطة الرياضية كاملة، إقامة الطالب طوال أيام الأسبوع، يذهب في إجازة يوم الخميس، ويعود إلي المعهد الجمعة مساءًا أو صباح السبت.





وأشار"عبدالعزيز"، إلى أنه في حالة إلتزام الطالب وتفوقه، يتم له توفير فرصة عمل في السكك الحديدية، بعد أن يتم تأهيله وتدريبه، ليكون الأمل للسكة الحديد وخامة جيدة، قادرة على أن تكون تقود التكنولوجيا الحديثة في السكة الحديدية.