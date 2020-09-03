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فن

السيمفوني يرسم بالموسيقى في الأوبرا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة السوبرانو داليا فاروق، وذلك في الثامنة مساء السبت 5 سبتمبر على مسرح النافورة. 

ويتضمن البرنامج عددا من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها سيرينادا لموتسارت، كوشيرتو برفيدو لـ بيتهوفن الى جانب صور من المعرض لـ مودست موسورسكي التى تعد احدى الايقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى  حيث استلهمها من معرض تشكيلى إقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات.

يشار إلى أن مودست موسورسكي مؤلف موسيقى روسى ولد عام 1839 بمقاطعة بسكوف لعائلة ثرية وتلقى أول دروسه الموسيقية على يد والدته وعمره ستة أعوام ، تميز بثراء الخيال مما ادى الى غزارة انتاجه الفنى كما آمن بالإلهام الفطري للموسيقي ولذلك تحررت اعماله من القوالب والصيغ التقليدية، أمتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة.

وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده ، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه وكان ابرزهم ريمسكى كورساكوف الذي اكمل الكثير منها لتخرج الى النور بعد بضعة أعوام من وفاته فى 1881م.
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