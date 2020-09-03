رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة يعرب عن فخره بما حققته الجامعة من نجاحات

هنأ الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، خريجين الجامعة العربية المفتوحة دفعة العام الجامعي 2019- 2020 معربا عن سعادته بإنجازهم الذي جاء تتويجا لجهودهم التي استمرت أعواما، داعيا الطلاب للانطلاق نحو الحياة العملية بكل ثقة وعمل جاد .





جاء ذلك خلال احتفال الجامعة العربية المفتوحة، عبر الإنترنت، بتخرج دفعة العام الجامعي 2019- 2020 من الطلاب والطالبات، في احتفال ضم 5505 خريجين من 8 دول عربية والذي شهده الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة،بمشاركة مجموعة من الأكاديميين العرب، وأسر الخريجين وأصدقاؤهم، وفريق عمل الجامعة، ونخبة من الحضور.





واعرب الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز، عن ثقته في الخريجين وامتلاكهم من المعارف والقدرات المهارات؛ ما يؤهلهم ليكونوا قادة الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا "كوفيد19" على العالم، والذي أكد أهمية التقنية والعمل عن بعد.





وقال "إن مجتمعاتكم الآن هي أحوج ما تكون لإبداعاتكم وأفكاركم ومبادراتكم، وأدعوكم للانطلاق بكل ثقة، والعمل بكل جد؛ لتحقيق طموحاتكم وخدمة مجتمعاتكم."





كما أعرب عن فخره بما حققته الجامعة من نجاحات، قائلا" إن الجامعة العربية المفتوحة شكلت نقلة حقيقية في منظومة التعليم العالي العربي، باعتمادها نظامي؛ التعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وشكل خريجوها إضافة نوعية لمجتمعاتهم، مجسدة، بعد نحو عقدين، أهمية رؤية مؤسسها، وريادته في منح حق كل إنسان، في التعلم واكتساب المعرفة، دون عوائق جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية وقدرتها ومرونتها على تلبية جميع معايير جهات الاعتماد في جميع دول الفروع، ومتطلباتها".





وأضاف أن الجامعة منذ تأسيسها اعتمدت نظام التعليم عن بعد، إضافة إلى نظام التعليم المدمج، وهي أول جامعة عربية على الإطلاق تقوم بتقديم المناهج كاملة عبر الإنترنت بالتعاون مع الجامعة المفتوحة البريطانية؛ تحقيقا لرؤية الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، بتوفير التعليم دون عوائق؛ جغرافية، أو اقتصادية، أو اجتماعية.





وأكد الأمير عبدالعزيز بن طلال أن الجامعة استثمرت عبر العقدين الماضيين، وما زالت تستثمر، في تطوير أفضل المناهج والمحتويات التعليمية وفي التعاون مع أفضل الخبرات الأكاديمية، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للجامعة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.





وأوضح أنه قبل أكثر من عقدين، لم يكن ضمن دائرة النظر، أو الواقع القريب، أن تشهد مؤسسات التعليم العالي إقامة حفلات التخرج عبر الفضاء الافتراضي، واليوم، وبفعل الظروف التي يمر بها العالم؛ نتيجة تأثيرات جائحة "كوفيد19" ، بات ذلك واقعا، ما دعا الدول والحكومات إلى تطوير تقنيات التعلم ووسائله، والتعليم عن بعد، فأصبحت النموذج الأمثل والأكثر فاعلية على نطاق عالمي، قائلا "وهنا يحق لنا أن نفخر في جامعتنا بريادتنا في هذا الحقل".







وعقب كلمته، ألقى الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة كلمته، ثم كلمة الخريجين، تلاها تكريم الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة مجموعة من الطلاب الخريجين.





يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة تأسست عام 2002، بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز، رحمه الله، وهي جامعة غير ربحية، تملك فروعا في 9 دول عربية، هي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، ومقرها الرئيسي فيقع في دولة الكويت، وتدرس الجامعة مجموعة من التخصصات، تشمل؛ إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والدراسات اللغوية، إلى جانب التربية.

