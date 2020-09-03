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بطل الجمهورية فى العدو من ذوى الهمم: جوايا طاقة عايز اطلعها ونفسي أثبت نفسي للمجتمع.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:16 م
بطل الجمهورية فى
بطل الجمهورية فى العدو 200 م على مستوى الجمهورية
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آيات أحمد
قال محمود إسلام سعيد، إنه بطل الجمهورية فى العدو 200 م على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه درس فى مدرسة التنمية الفكرية وقدم التماس لوزير التربية والتعليم لكي يلتحق بفصل التنمية الصناعية لكي يتعلم مهنة.

وأضاف محمود إسلام سعيد، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية " MBC مصر"، تعلمت عمل السجاد وبدأت اعمل مشروع وبدأت أوزع منتجاتى فى محافظة الجيزة كلها،، مشيرًا إلى أنه دخل المجال وامتهن تلك المهنة لكي يؤكد للمجتمع كله ان له دور مثله مثل الأصحاء.

وتابع " أنا جوايا طاقة عايزة اطلعها ونفسي اثبت للمجتمع ان ذوى الاحتياجات الخاصة يستطيعون الإنتاج وأن الإعاقة هى الإعاقة الفكرية".

وأشار إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون لتكملة تعليمهم فى المدارس الصناعية فى منطقة الجيزة للتيسير على أهل المحافظة من ذوي الهمم.
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