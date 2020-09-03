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رياضة

ريال مدريد يفتح الباب أمام توتنهام لبيع نجمه الشاب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:19 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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عبدالله هشام
كشف تقرير صحفي أن نادي ريال مدريد عرض خدمات لاعبه الشاب سيرخيو ريجيلون علي فريق توتنهام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 

يأتي ذلك بعد انتهاء إعاره اللاعب الشاب مع فريق اشبيلية وفتحت المفاوضات بين إدارة الناديين لحسم رحيل اللاعب الفترة المقبلة . 

وحسب تقرير شبكه سكاي البريطانية فإن نادي توتنهام اراد التعاقد مع اللاعب الشاب الموسم الماضي الا أن تمت إعار اللاعب الي فريق اشبيلية . 

ويبحث فريق ريال مديد عن إنعاش خزائنه وكسب الاموال استعدادا لسوق انتقالات قوي حيث لا يمنع الفريق من رحيل اللاعب في ظل وجود مارسيلو ومينيدي فينفس مركزه .

جدير بالذكر ان فريق توتنهام يحتاج ريجيلون الفترة المقبلة بسبب عدم اقتناع مورينيو مدرب توتنهام بـ داني روز لاعب الفريق والذي  تمت إعارته الشتاء الماضي . 
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