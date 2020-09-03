ريال مدريد يفتح الباب أمام توتنهام لبيع نجمه الشاب

كشف تقرير صحفي أن نادي ريال مدريد عرض خدمات لاعبه الشاب سيرخيو ريجيلون علي فريق توتنهام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





يأتي ذلك بعد انتهاء إعاره اللاعب الشاب مع فريق اشبيلية وفتحت المفاوضات بين إدارة الناديين لحسم رحيل اللاعب الفترة المقبلة .





وحسب تقرير شبكه سكاي البريطانية فإن نادي توتنهام اراد التعاقد مع اللاعب الشاب الموسم الماضي الا أن تمت إعار اللاعب الي فريق اشبيلية .





ويبحث فريق ريال مديد عن إنعاش خزائنه وكسب الاموال استعدادا لسوق انتقالات قوي حيث لا يمنع الفريق من رحيل اللاعب في ظل وجود مارسيلو ومينيدي فينفس مركزه .





جدير بالذكر ان فريق توتنهام يحتاج ريجيلون الفترة المقبلة بسبب عدم اقتناع مورينيو مدرب توتنهام بـ داني روز لاعب الفريق والذي تمت إعارته الشتاء الماضي .