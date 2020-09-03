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تعليم

انضمام مدرستين جديدتين لمنظومة المدارس المصرية اليابانية بالوادي الجديد وجنوب سيناء

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:11 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، عن فتح مدرستين جديدتين بمحافظتي الوادي الجديد (مدينة الخارجة) وجنوب سيناء (بمدينة شرم الشيخ)، بداية من العام الدراسي المقبل 2021/2020.


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وقالت الوزارة إنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالمدرستين لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) والصف الأول الابتدائي، بداية من الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 ولمدة 15 يومًا، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg
 

وأوضحت أنه سيتم إتاحة الاستعلام الإلكتروني لأولياء أمور الطلاب في الإدارات التعليمية التابع لها المدرستان، وذلك من منطلق حرص الوزارة على تسهيل إجراءات متابعة طلبات التقديم لأبنائنا الطلاب.


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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس اليابانية تجربة واعدة، مؤكدًا أن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.

 
وأثنى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دور وزارة التربية والتعليم المثمر في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة من خلال بناء مدارس جديدة ودعم العملية التعليمية في المناطق النائية بالمحافظة بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب؛ علمًا بأن المحافظة قامت ببناء 2 مدرسة يابانية الأولى بمدينة الطور تم افتتاحها العام الماضي، وسيتم افتتاح المدرسة الثانية بمدينة شرم الشيخ في العام الحالي، ويطالب المحافظ بافتتاح فرع جديد بمدينة رأس سدر.

 
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن افتتاح المدرسة المصرية اليابانية في مدينة الخارجة يأتي ضمن الاهتمام بتنمية المحافظة، مشيرًا إلى أن تطبيق التجربة اليابانية بمدارسنا تعتبر من أهم ثمار العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان، والتي تحظى باهتمام كبير وجهود متواصلة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.
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