أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بالصور تعرف على أول هاتف ذكى مع ميزان حرارة مدمج.. جوجل تزيل 6 تطبيقات تتضمن برنامج الـ Joker الخبيث

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت شركة Umidigi الصينية، النقاب عن أول هاتف ذكي للمبتدئين مزود بميزان حرارة مدمج، وهو يحتوي على مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس، ويسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة شخص ما دون ملامسة جسدية، أي أنه يمكنه المساعدة في الكشف عن مصابي كورونا دون الإصابة بالعدوى.
كشف باحثو الأمن السيبراني عن 6 تطبيقات ضمن متجر جوجل بلاي تتضمن برنامج الجوكر Joker الخبيث، والتي حصلت على أكثر من 200 ألف عملية تنزيل على هواتف أندرويد، حيث تتخفى برمجيات الجوكر الضارة داخل تطبيق شرعي في متجر تطبيقات أندرويد لكن بعد تثبيتها على الهاتف الذكي تقوم بعملية احتيال في الفوترة.
خلال الشهر الماضي، أطلقت شركة سامسونج هاتفي Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Pro في الشهر الماضي، وفي حدث الإطلاق أعلنت الشركة الكورية أن هذه هواتفها الرائدة ستحصل على ثلاثة تحديثات رئيسية من نظام التشغيل أندرويد بدءا من سلسلة Galaxy S10 .
قالت الشركة المالكة لمنصة تويتر في تدوينة لها: "نحن نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لجعل خدمتنا متاحة وسنفعل ذلك"، ولأجل ذلك أطلق موقع تويتر Twitter، ميزات جديدة لتحسين خيارات إمكانية الوصول من أجل ضمان الوصول إلى التغريدات.
أطلق موقع فيسبوك Facebook، ميزة ميزة جديدة تسمى "موضوعاتك Your Topics"، والتي تسمح لمستخدمي منصة الفيديو Watch، على شبكة التواصل الاجتماعي بتخصيص خلاصتها لتشمل المزيد من المحتوى الذي تريد رؤيته.