AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

دولارات ويورو وعملات عربية .. ضبط شخص يتاجر فى العملة بالشرقية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط احد الاشخاص لقيامة بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (طالب جامعى، مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفى.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ (60 ألف دولار أمريكى- 165 ألف ريال سعودى- 15 ألف يورو- 11 ألأف درهم إماراتى- 8 آلاف دينار أردنى- 5 آلاف دينار كويتى).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بإستخدام العملات الإفتراضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأموال العامة تضبط صاحب محل حاسب آلي يتاجر في العملة بالبحيرة

عملات مصرية وأجنبية .. ضبط شخصين يتاجران فى العلمة بالغربية

بحجم تعاملات مليون و200 ألف ريال سعودي.. ضبط سيدة تتاجر في العملة بالدقهلية

الداخلية تضبط قضايا الأموال العامة.. سقوط سيدة نصبت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم وأخرى تتاجر فى النقد الأجنبى.. واستهداف هارب من تنفيذ حكم قضائى يتاجر فى العملة

الاموال العامة تضبط سائقا اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

حجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط صاحب مكتب تصدير يتاجر فى العملة بدمياط

ترشيحاتنا

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

فايلر جرد أحمد فتحي من صلاحيات القائد.. سر اختفاء الجوكر من مشهد «خناقة كهربا».. فيديو

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدورى

بسبب ألاعيب "فيسبوك".. تحذير هام جدا من شركة مياه الشرب

AdvertisementS

قرار جمهورى بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

مش هتلعب في بيراميدز.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على كهربا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

وزيرة التجارة: انضمام 34 شركة في مصر لاتفاقية الكويز للتصدير إلى أمريكا باستثمارات مليار جنيه

السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية.. عزل نائب بمجلس الدولة.. منحة أمريكية لدعم إعداد مشروع لتطوير الإحصاءات.. تخصيص قطعة أرض بالساحل الشمالي

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

الهضبة بريء.. حقيقة وجود خلاف بين دينا الشربيني وشيرين رضا

بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.. الجمهور يطارد ماجدة الرومي

هاشتاج الدعم لضحايا متحرش طنطا يتصدر الترند... ومغردون: نطالب بالإعدام لمستغل المرضى بالأحضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين