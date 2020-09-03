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محافظات

بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق ببني سويف للصيانة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:05 م
كهرباء
كهرباء
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أ ش أ
أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيارالكهربائي بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا بعد غد/ السبت/ في عدة مناطق بالمدينة،لإجراء الصيانة اللازمة للوحة كهرباء الجامعة ،لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.

وذكر القطاع - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم فصل التيار عن مناطق(أرض الحرية1و2و3، والجوازات القديمة،برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس)لإجراء صيانة بمغذي الحرية،ومناطق (شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، الطب البيطري ،الطب البيطري، مستشفى الجامعة،النجدة) لصيانة مغذي التطبيقين.

وأضاف أنه أيضا سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (الطرق والكباري، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة ، مدينة الزهراء 1و2و3، وبرج طه على ) وذلك لصيانة مغذي الثلاجة، ومناطق (عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد) لصيانة مغذي الإشارات.

وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي .

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