AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحصين 37 ألف طائر وضبط عبوات بيطرية مجهولة في كفر الشيخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمود زيدان
شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملات لضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومحظورة الاستخدام بيطريًا.

كما نظمت حملات لتحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحملات رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

كما شهدت القرى أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بالنطاف، والحمراء، تنفيذًا لتعليمات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل الوزارة، مدير عام الطب البيطري.
 
وتمكنت الحملة من ضبط محل ومخزن أدوية بيطرية، وبحوزته 1100 عبوة أدوية بيطرية بلاستيكية مدون عليها AD3E مجهولة المصدر، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم (1473) جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بيلا، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد محمد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والدكتور رامي محمد سلامة، رئيس قسم التفتيش، بالاشتراك مع إدارة التموين ببيلا، وجهاز حماية المستهلك. 

كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 37 ألفًا و700 طائر من الأمراض الوبائية ، بالإضافة إلى تطهير 8 أسواق ، و11 رياشة، ومنح شهادة أمان حيوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 201 عبوة دواء بيطري و6500 جرعة تحصين دواجن مخالفة بالشرقية

ضبط 329 عبوة دواء بيطري فاسدة ومجهولة في حملات تفتيشية بالشرقية

الزراعة: ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالمحافظات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: إصرار من الحكومة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2021 في السوق المصرية.. صور

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

مستشفيات إسرائيل تنهار.. تل أبيب تقترح إغلاق 8 مدن بسبب موجة شديدة لـ كورونا

الضرائب: إلزام 134 شركة من كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين